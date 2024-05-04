search icon
menu-icon
anue logo
鉅樂部鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)EPS預估下修至-1.19元，預估目標價為29.5元

鉅亨網新聞中心 2024-05-04 08:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對旺宏(2337-TW)做出2024年EPS預估：中位數由-0.62元下修至-1.19元，其中最高估值0.18元，最低估值-1.51元，預估目標價為29.5元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 0.18(0.18) 3.03 0.14
最低值 -1.51(-1.51) -0.36 0.14
平均值 -0.89(-0.7) 1.03 0.14
中位數 -1.19(-0.62) 0.63 0.14

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 32,532,000 43,890,000 36,165,190
最低值 26,673,510 32,116,920 36,165,190
平均值 28,829,610 36,306,500 36,165,190
中位數 28,157,000 34,343,000 36,165,190

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS -0.92 4.85 6.48 2.9
營業收入
(單位：新台幣千元)		 27,623,608 43,487,454 50,572,991 39,800,947

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2337/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






Empty