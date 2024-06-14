盤後速報 - 聯強(2347)下週(6月24日)除息3元，預估參考價79.8元
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05
聯強(2347-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。
以今日(6月17日)收盤價82.80元計算，預估參考價為79.8元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）
聯強(2347-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件,資訊產品及通訊產品代理銷售。個人電腦,電腦週邊設備及通訊產品維修,技術服務。3C distributor and service provider。近5日股價上漲0.24%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/24
|82.80
|3.0
|3.62%
|0.0
|2023/06/07
|63.4
|3.5
|5.52%
|0.0
|2022/06/09
|70.1
|5.0
|7.13%
|0.0
|2021/06/08
|59.5
|3.3
|5.55%
|0.0
|2020/06/16
|46.1
|2.6
|5.64%
|0.0
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