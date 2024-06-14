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鉅亨速報

盤後速報 - 聯強(2347)下週(6月24日)除息3元，預估參考價79.8元

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 17:05

聯強(2347-TW)下週(6月24日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3元。

以今日(6月17日)收盤價82.80元計算，預估參考價為79.8元，息值合計為3.0元，股息殖利率3.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月17日)收盤價做計算，僅提供參考）

聯強(2347-TW)所屬產業為電子通路業，主要業務為電子零組件,資訊產品及通訊產品代理銷售。個人電腦,電腦週邊設備及通訊產品維修,技術服務。3C distributor and service provider。近5日股價上漲0.24%，集中市場加權指數上漲2.96%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/24 82.80 3.0 3.62% 0.0
2023/06/07 63.4 3.5 5.52% 0.0
2022/06/09 70.1 5.0 7.13% 0.0
2021/06/08 59.5 3.3 5.55% 0.0
2020/06/16 46.1 2.6 5.64% 0.0

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