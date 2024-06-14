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安格強攻電源有成 打進AI PC顯示卡

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-06-17 16:04

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安格旗下強弦300W GPU電源解決方案。(鉅亨網資料照)

神盾 (6462-TW) 旗下 IC 設計業者安格 (6684-TW) 今年初宣布入股 GaN 電源解決方案業者強弦，過去共同耕耘的案件即將在下半年量產，雙方也進一步合作，切入 AI PC，供應給美系大廠外接顯示卡的電源方案，有助下半年業績大幅跳升。

安格目前持股強弦約 4-5 成，具有主控權，法人看好，強弦目前月營收僅 100-200 萬元，預期下半年隨著新產品放量，營收可望顯著成長，單月挑戰 1000 萬元，有助下半年單月轉盈。

隨著現階段 AI PC 蔚為風潮，多數消費者也以現有筆電加上外接 GPU 方式進行 AI 運算，帶動外接顯示卡需求增加，在顯示卡效能提升下，電源解決方案也迎來新一波更新潮，安格旗下強弦長期耕耘 GaN 電源的解決方案，就透過三顆 IC 綑綁銷售，推出 300W 的方案，獲得客戶青睞。

另外，今年 COMPUTEX 吸引眾多業者前來，安格也感受品牌廠開案越趨積極，看好下半年營收逐步向上，而神盾集團間的相互合作案件，也預計在年底至明年陸續進入量產，挹注未來營運。

安格受惠客戶庫存去化告段落，加上需求回溫，5 月營收創今年來新高，達 3,612 萬元，月增 13.44%，年增 27.56%，累計前 5 月營收 1.59 億元，年增 69.76%。

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