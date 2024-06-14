連漲三天！高盛：歐盟關稅將影響比亞迪淨利2-6% 本土生產最有利

鉅亨網編譯陳韋廷 2024-06-17 15:47

歐盟執委會上週三 (12 日) 宣布對中國電動車大廠比亞迪(002594-CN) 加徵 17.4% 的臨時性關稅，加上原本的 10% 標準汽車關稅，比亞迪面臨近 30% 關稅，華爾街投行高盛隔日出具研究報告指出，這一稅收成本對價格競爭力高的比亞迪恐帶來長期的負面影響，但若在歐洲生產則將讓自身競爭優勢進一步擴大。

高盛在報告中以 SUV 車款為例對比亞迪跟歐洲車廠進行比較，比亞迪成本比歐洲同業少約 50%，跟特斯拉、小鵬、蔚來等電動車廠的整車成本對比也有顯著優勢。

高盛指出，比亞迪的價格競爭力來自於五大方面，分別是較低的電池成本、先進的電動車平台和區域性電子電氣架構設計、競爭力強的本地供應鏈、垂直整合能力以及規模效應，

相較於從中國電池製造商採購的原始設備製造商，比亞迪在磷酸鐵鋰電池成本上節省約 20%，並比那些從中國以外電池製造商如歐洲製造商，節省約 35% 到 40%。

上述競爭力讓比亞迪因成本優勢而在 2023 年實現約 23% 的毛利率，高於 2022 年的約 20%，高於特斯拉的 18%，並且在充滿挑戰的中國市場定價環境中，實現毛利率的成長。比亞迪的規模和市場定位為其帶來營運槓桿，進一步增強自身價格競爭力，使自己在獲利率在維持產業領先地位。

至於歐洲關稅，高盛預估受影響的中國車廠將採取兩大舉措應對，一個是調整售價，另一個則是在歐洲生產。比亞迪打算在匈牙利的工廠進行本地生產，預計最快明年下半開始生產來規避關稅影響。

假設未在歐洲生產，17.4% 的反補貼稅將直接影響比亞迪的淨利，帶來 2% 或 6% 的負面影響。

在關稅上調的環境下，未來幾年比亞迪可能會出現負的利潤和自由現金流，在歐洲生產長期內則可實現可持續的單位利潤 2 萬至 3 萬元人⺠幣。

因此，高盛在建模估算後認為，相較於中國生產出口到海外，在歐洲當地生產會是個更優的舉措。靠著比亞迪本身的競爭優勢，以及新關稅稅率低於中國其他車廠，加上本地生產計畫，比亞迪的競爭優勢可望進一步擴大。