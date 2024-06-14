被迫本土化！傳塔塔集團洽談收購Vivo印度子公司多數股權
鉅亨網新聞中心 2024-06-17 09:03
根據印度媒體最新報導，印度塔塔集團正跟中國手機製造商 Vivo 印度子公司就收購多數股權進行深入談判，後者希望塔塔集團提高收購價格。
印度《Moneycontrol》引述消息人士報導，儘管塔塔與 Vivo 在估值方面仍意見分歧，但雙方討論已取得重大進展。
塔塔對收購 Vivo 印度子公司的興趣除凸顯其戰略意圖外，還顯示德里當局促進國內企業在製造業等關鍵領域本土化的努力。
由於印度手機市場被中國手機品牌支配，印度政府希望新的舉措可增加印度企業在印度手機市場的影響力，因此印度政府要求塔塔持有 vivo 印度子公司至少 51% 股份，並要求收購後的合資企業由當地企業主導，經銷網也要本土化。
今年 4 月，中國智慧手機廠 Oppo 和 Vivo 開始跟多家印度手機產業公司進行討論，為自家印度業務探索潛在的合作夥伴關係。Dixon、Lava International、Optiemus、Bhagwati 和 UTL Neolyncs 等印度公司均參與這些討論，反映印度建立本土聯盟的趨勢。
值得注意的一個發展是，Micromax 品牌背後的公司 Bhagwati Products 接管 Vivo 在大諾伊達 (Greater Noida) 製造工廠的控制權。Bhagwati 現已開始招募員工，並將很快透過其與中國 ODM 大廠華勤的合資企業開始為 vivo 生產智慧型手機，該合資企業正在等待政府批准。
自 2022 年以來，vivo、小米、OPPO 等中國智慧手機廠商在印度的業務受到《外匯管理法》、《防止洗錢法》等法律的嚴格審查。
Vivo 於 2014 年進軍印度市場，隔年在印度建廠，至 2021 年產能達每年 6000 萬支，但 2022 年起因涉嫌洗錢及逃避關稅而遭印度政府調查，導致 Vivo 在印度的多個銀行帳戶和資產被凍結，儘管後來帳戶解凍，但 Vivo 被迫向印度政府支付高額擔保金。
小米跟 OPPO 也遭到類似待遇，並因此一度遭印度政府沒收轉移資金 555.13 盧比 (約 206 億台幣），在印度政府打壓下，小米、vivo、OPPO 等廠商在印度智慧手機市場市佔率由 26% 下滑至 12.4%，市佔率第一名的小米也因此被三星超越。
塔塔集團正積極透過旗下塔塔電子進軍電子產品製造領域，去年 10 月先買下緯創在印度 iPhone 組裝廠，目前又跟和碩洽談，收購其在清奈附近 iPhone 組裝廠的多數股份。
蘋果正加大在印度的製造力道，利用印度有利的商業環境來緩解供應鏈中斷。目前全球 iPhone 產量約 7% 來自印度，蘋果的戰略舉措凸顯了印度作為製造中心在不斷變化的地緣政治動態中日益重要的地位。
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