被迫本土化！傳塔塔集團洽談收購Vivo印度子公司多數股權

鉅亨網新聞中心 2024-06-17 09:03

根據印度媒體最新報導，印度塔塔集團正跟中國手機製造商 Vivo 印度子公司就收購多數股權進行深入談判，後者希望塔塔集團提高收購價格。

印度《Moneycontrol》引述消息人士報導，儘管塔塔與 Vivo 在估值方面仍意見分歧，但雙方討論已取得重大進展。

塔塔對收購 Vivo 印度子公司的興趣除凸顯其戰略意圖外，還顯示德里當局促進國內企業在製造業等關鍵領域本土化的努力。

由於印度手機市場被中國手機品牌支配，印度政府希望新的舉措可增加印度企業在印度手機市場的影響力，因此印度政府要求塔塔持有 vivo 印度子公司至少 51% 股份，並要求收購後的合資企業由當地企業主導，經銷網也要本土化。

今年 4 月，中國智慧手機廠 Oppo 和 Vivo 開始跟多家印度手機產業公司進行討論，為自家印度業務探索潛在的合作夥伴關係。Dixon、Lava International、Optiemus、Bhagwati 和 UTL Neolyncs 等印度公司均參與這些討論，反映印度建立本土聯盟的趨勢。

值得注意的一個發展是，Micromax 品牌背後的公司 Bhagwati Products 接管 Vivo 在大諾伊達 (Greater Noida) 製造工廠的控制權。Bhagwati 現已開始招募員工，並將很快透過其與中國 ODM 大廠華勤的合資企業開始為 vivo 生產智慧型手機，該合資企業正在等待政府批准。

自 2022 年以來，vivo、小米、OPPO 等中國智慧手機廠商在印度的業務受到《外匯管理法》、《防止洗錢法》等法律的嚴格審查。

Vivo 於 2014 年進軍印度市場，隔年在印度建廠，至 2021 年產能達每年 6000 萬支，但 2022 年起因涉嫌洗錢及逃避關稅而遭印度政府調查，導致 Vivo 在印度的多個銀行帳戶和資產被凍結，儘管後來帳戶解凍，但 Vivo 被迫向印度政府支付高額擔保金。

小米跟 OPPO 也遭到類似待遇，並因此一度遭印度政府沒收轉移資金 555.13 盧比 (約 206 億台幣），在印度政府打壓下，小米、vivo、OPPO 等廠商在印度智慧手機市場市佔率由 26% 下滑至 12.4%，市佔率第一名的小米也因此被三星超越。

塔塔集團正積極透過旗下塔塔電子進軍電子產品製造領域，去年 10 月先買下緯創在印度 iPhone 組裝廠，目前又跟和碩洽談，收購其在清奈附近 iPhone 組裝廠的多數股份。