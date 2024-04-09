鉅亨速報 - Factset 最新調查：豐泰(9910-TW)EPS預估下修至7.04元，預估目標價為200元
鉅亨網新聞中心 2024-04-09 08:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對豐泰(9910-TW)做出2024年EPS預估：中位數由7.08元下修至7.04元，其中最高估值9.02元，最低估值6.32元，預估目標價為200元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|9.02(9.02)
|9.27
|最低值
|6.32(6.32)
|6.66
|平均值
|7.05(7.05)
|8.19
|中位數
|7.04(7.08)
|8.02
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|99,040,000
|107,081,000
|最低值
|88,712,000
|94,947,000
|平均值
|93,273,570
|101,557,200
|中位數
|94,001,400
|102,423,800
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|5.04
|10.3
|5.15
|5.53
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|85,767,264
|95,902,924
|70,349,864
|68,959,738
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/9910/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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