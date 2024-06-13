〈台幣〉升貶互見狹幅震盪 收32.35元貶值2分

法人分析，由於央行第二季理監事會議將今年的通膨率調降，CPI 年增率自 2.16% 降至 2.12%，反映通膨降溫進度是調整利率的關鍵，不過，物價整體漲速仍偏快，高於過去 10 年平均值 1.2%，因此仍不排除央行未來有可能升息的動機。