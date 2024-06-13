〈台幣〉升貶互見狹幅震盪 收32.35元貶值2分
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-14 16:51
中央銀行無預警調升存準率 1 碼後，新台幣今 (14) 日升貶互見，終場貶值 2 分，收在 32.35 元，台北外匯經紀公司成交值 11.22 億美元，並未有明顯價量變化，全日高低價差 9 分。
新台幣今日以 32.36 元、貶值 3 分開出後，最低來到 32.406 元，終場收在 32.35 元，貶值 2 分。
法人分析，由於央行第二季理監事會議將今年的通膨率調降，CPI 年增率自 2.16% 降至 2.12%，反映通膨降溫進度是調整利率的關鍵，不過，物價整體漲速仍偏快，高於過去 10 年平均值 1.2%，因此仍不排除央行未來有可能升息的動機。
隨著美元指數反彈 0.5%，觀察主要亞幣今日變化，泰銖處平盤狹幅整理，人民幣小貶近 0.05%，新台幣小貶 0.06%，星元貶近 0.2%，日圓和韓元則是重挫超過 0.4%。
法人認為，聯準會如預期維持利率不變，而美國甫公布 5 月 PPI 創 7 個月來最大減幅，使市場對聯準會將在 9 月開始降息的預期再度攀升，有利風險資產偏好。
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