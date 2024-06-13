東軒綠能自創品牌Tundef 提供微電網中小型儲能解決方案

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-06-14 11:40

東電綠能旗下子公司東軒綠能自創品牌「Tundef」，提供工業區工廠，包括廠辦、住宅建案等微電網中小型儲能解決方案。

根據台北市電腦公會 (TCA) 預估，2022 年全球儲能市場規模達到 447 億美元，預估到 2032 年將成長至 1679 億美元，儲能系統有助於確保發電端、電網端、用戶端之電力系統供電穩定。

東電綠能提供完整的儲能系統，從電網級的 AFC 平台及光儲的大型儲能系統，到用電大戶的錶後儲能系統，再到家戶型的小型儲能系統，提供多元可行的儲能解決方案。

東電綠能指出，目前已在全台快速布局儲能 184MWh，更獲頒寧德時代 CATL 官方儲能市場支持函且取得維保中心資格，未來東軒綠能的 Tundef 將在東電綠能所累積的厚實基礎上，進一步實現在地化生產儲能設備包含 10.2kWh 至 6000kWh。

東電綠能自 2022 年一月正式成立起便快速發展，一路順利地開發 AFC 案場並且完成建置上線，同時取得聚合商資格，累積到 2023 年 6 月，已開發超過 200MWh 的併網型儲能量體。