隨著房價突破歷史新高 澳洲賣家持續提高房屋售價

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 13:50

隨著全澳房價上漲，賣家變得更加樂觀，布里斯本、阿德萊德、墨爾本和坎培拉的銷售價格預期，也飆升至歷史新高。

SQM Research 最新數據顯示，珀斯的房屋賣家上周將要價平均提高至 100 多萬澳元，創下該市新高，也是首次銷售價格預期突破百萬澳元大關。

據報導，布里斯本房屋賣家現在預計平均能拿到 110 萬澳元。墨爾本賣家要價 126 萬澳元，阿德萊德要價 91.8 萬澳元，坎培拉要價 123 萬澳元。

SQM Research 董事總經理 Louis Christopher 表示，雖然平均要價取決於待售房屋的類型，但它們是未來房屋價值可能走向的領先指標。

Christopher 說：「要價是衡量賣家情緒的指標，因此，如果他們非常有信心繼續提高要價，這將轉化為更高的中位數售價。」

他強調，珀斯、布里斯本和阿德萊德的賣家似乎相信他們可以要求更高的價格，而且需求仍然會存在，這從不斷上漲的房價中可以看出。就墨爾本而言，這表明即使經濟成長放緩，賣家也有信心獲得他們想要的價格。

澳盛銀行預計，珀斯的房價今年將成長 20% 至 21%，高於其先前預測的 10% 至 11% 的成長。該銀行也將阿德萊德今年的成長率預測從先前 8% 的成長預測上調至 9% 至 10%。

澳盛銀行維持布里斯本成長 9% 至 10%、雪梨成長 5% 的預測，但將墨爾本成長預期從先前的 2% 至 3% 下調至 1% 至 2%。

在全澳範圍內，近一半郊區的住宅價值創下新高，高於前三個月的 42%。