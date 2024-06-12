台灣第2！亞洲最受喜愛國家大馬奪冠 四大優勢深受陸中產階級青睞

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 13:39

根據金融網站《Insider Monkey》近日發佈的「亞洲最受喜愛 20 國或地區」榜單，東南亞國家馬來西亞榮登榜首，成為亞洲最受歡迎國家，台灣則屈居第二，之後三名分別為新加坡、日本與阿拉伯聯合大公國。

《Insider Monkey》指出，大馬在各項指標上均表現優異，在亞洲民主指數中排名第六，且是亞洲第五大最受歡迎的旅遊目的地，民眾友好度更名列第二。該網站依據受尊重程度、當地居民友好性、遊客訪問量、文化多元化和民主性等五項在亞洲範圍內進行評估。

2022 年大馬接待外國遊客數量達 1000 萬人次，去年更激增至 2000 萬人次以上，遠超過原先設定的 1910 萬人次的目標。

除榮登亞洲最受歡迎國家外，大馬還深受中國中產階級青睞，成為移民首選目的地，因其具有親商的政策環境、相對較低的消費水準、多元文化的社會環境及悠閒的生活節奏。

根據 2022 年 9 月新加坡尤索夫伊薩東南亞研究院電子刊物 ISEAS Perspective 發佈的報告估算，大馬國內的中國籍人口至少達到 8.2 萬人，其中第二家園簽證持有者及其眷屬佔比達 18%，共 1.5 萬人。

馬來西亞第二家園計畫 (MM2H) 是大馬政府為鼓勵外國退休人士到當地長期居留，而推出的長期居留簽證計畫。截至今年 1 月底，MM2H 活躍持證者已增至 5 萬 6 千多人，其中中國人佔近半數。

去年大馬政府更下調 MM2H 的門檻，料將進一步吸引更多人選擇移居當地。

目前 MM2H 最新申請條件，內容含白銀, 黃金, 白金三個級別的申請條件，分別可獲得 5 年、15 年跟永久居留權，定期存款條件則須分別達到 50 萬令吉、200 萬令吉跟 500 萬令吉 (約 333 萬台幣、1331 萬台幣跟 3328 萬台幣)