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鉅亨速報 - Factset 最新調查：樺漢(6414-TW)EPS預估上修至20.66元，預估目標價為389元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 18:11

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對樺漢(6414-TW)做出2024年EPS預估：中位數由20.41元上修至20.66元，其中最高估值22.37元，最低估值16.02元，預估目標價為389元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值22.37(22.37)25.8829.91
最低值16.02(16.02)18.626.21
平均值20.23(19.98)23.0528.06
中位數20.66(20.41)23.4328.06

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值157,915,000166,057,000188,647,000
最低值137,954,830154,220,000180,738,330
平均值145,184,840161,057,720184,692,660
中位數145,481,000161,730,630184,692,660

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS19.0132.613.9112.13
營業收入
(單位：新台幣千元)		121,640,976108,228,53396,556,64684,091,485

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/6414/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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