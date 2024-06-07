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鉅亨速報

營收速報 - 台化(1326)5月營收330.37億元年增率高達34.81％

鉅亨網新聞中心 2024-06-07 14:15

台化(1326-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣330.37億元，年增率34.81%，月增率2.77%。

今年1-5月累計營收為1,491.25億元，累計年增率12.09%。

最新價為52元，近5日股價下跌-4.5%，相關塑膠工業下跌-4.66%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-12357 張
  • 外資買賣超：-12545 張
  • 投信買賣超：+180 張
  • 自營商買賣超：+8 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 330.37億 35% 3%
24/4 321.47億 26% 7%
24/3 300.77億 2% 17%
24/2 256.79億 -8% -9%
24/1 281.85億 10% -2%
23/12 286.94億 -0% -0%

台化(1326-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為純對苯二甲酸、聚苯乙烯、苯乙烯、鄰二甲苯、對二甲苯、苯、。合成酚、丙酮、聚丙烯、二甲基甲醯胺、ABS、嫘縈棉、。合成纖維紗、布、耐隆絲、耐隆絲布及其染整加工等製銷。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。






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