營收速報 - 台化(1326)5月營收330.37億元年增率高達34.81％
鉅亨網新聞中心 2024-06-07 14:15
今年1-5月累計營收為1,491.25億元，累計年增率12.09%。
最新價為52元，近5日股價下跌-4.5%，相關塑膠工業下跌-4.66%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-12357 張
- 外資買賣超：-12545 張
- 投信買賣超：+180 張
- 自營商買賣超：+8 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|330.37億
|35%
|3%
|24/4
|321.47億
|26%
|7%
|24/3
|300.77億
|2%
|17%
|24/2
|256.79億
|-8%
|-9%
|24/1
|281.85億
|10%
|-2%
|23/12
|286.94億
|-0%
|-0%
台化(1326-TW) 所屬產業為塑膠工業，主要業務為純對苯二甲酸、聚苯乙烯、苯乙烯、鄰二甲苯、對二甲苯、苯、。合成酚、丙酮、聚丙烯、二甲基甲醯胺、ABS、嫘縈棉、。合成纖維紗、布、耐隆絲、耐隆絲布及其染整加工等製銷。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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