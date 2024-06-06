鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估上修至1.7元，預估目標價為60元
鉅亨網新聞中心 2024-06-06 14:10
根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.65元上修至1.7元，其中最高估值2.27元，最低估值1元，預估目標價為60元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|2.27(2.27)
|3.48
|4.97
|最低值
|1(1)
|1
|2.55
|平均值
|1.63(1.63)
|2.22
|3.52
|中位數
|1.7(1.65)
|2.38
|3.05
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|389,512,470
|399,428,190
|377,989,610
|最低值
|251,530,300
|332,230,270
|334,880,400
|平均值
|346,759,450
|358,719,810
|358,980,200
|中位數
|352,423,500
|357,890,580
|364,070,590
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|1.46
|1.26
|6.56
|3.34
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|332,619,533
|379,896,563
|365,812,098
|253,294,668
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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