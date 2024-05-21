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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：台化(1326-TW)EPS預估下修至1.65元，預估目標價為60元

鉅亨網新聞中心 2024-05-21 22:11

根據FactSet最新調查，共12位分析師，對台化(1326-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.71元下修至1.65元，其中最高估值2.27元，最低估值1元，預估目標價為60元。

市場預估EPS

預估值 2024年(前值) 2025年 2026年
最高值 2.27(2.27) 3.48 4.97
最低值 1(1.13) 1 2.55
平均值 1.63(1.69) 2.19 3.76
中位數 1.65(1.71) 2.26 3.76

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2024年 2025年 2026年
最高值 389,512,470 399,428,190 377,989,610
最低值 251,530,300 340,607,800 364,070,590
平均值 347,211,410 361,663,100 371,030,100
中位數 354,010,000 359,349,150 371,030,100

歷史獲利表現

項目 2023年 2022年 2021年 2020年
EPS 1.46 1.26 6.56 3.34
營業收入
(單位：新台幣千元)		 332,619,533 379,896,563 365,812,098 253,294,668

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/1326/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。






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