鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至72.65元，預估目標價為1797.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-14 08:11
根據FactSet最新調查，共14位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2024年EPS預估：中位數由72.2元上修至72.65元，其中最高估值78.76元，最低估值68.74元，預估目標價為1797.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|78.76(76.51)
|100.01
|118.64
|最低值
|68.74(68.74)
|75.25
|89.65
|平均值
|72.94(72.41)
|87.55
|104.24
|中位數
|72.65(72.2)
|87.46
|101.14
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|30,442,000
|37,992,000
|45,770,000
|最低值
|28,125,000
|31,920,000
|34,828,000
|平均值
|29,197,310
|34,913,760
|40,273,360
|中位數
|28,965,000
|34,713,000
|41,712,000
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|50.65
|58.7
|33.32
|26.41
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|24,483,463
|27,099,134
|21,391,917
|17,291,332
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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