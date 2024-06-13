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鉅亨速報 - Factset 最新調查：嘉澤(3533-TW)EPS預估上修至72.65元，預估目標價為1797.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-14 08:11

根據FactSet最新調查，共14位分析師，對嘉澤(3533-TW)做出2024年EPS預估：中位數由72.2元上修至72.65元，其中最高估值78.76元，最低估值68.74元，預估目標價為1797.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值78.76(76.51)100.01118.64
最低值68.74(68.74)75.2589.65
平均值72.94(72.41)87.55104.24
中位數72.65(72.2)87.46101.14

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值30,442,00037,992,00045,770,000
最低值28,125,00031,920,00034,828,000
平均值29,197,31034,913,76040,273,360
中位數28,965,00034,713,00041,712,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS50.6558.733.3226.41
營業收入
(單位：新台幣千元)		24,483,46327,099,13421,391,91717,291,332

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/3533/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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