鉅亨速報 - Factset 最新調查：台光電(2383-TW)EPS預估上修至27.05元，預估目標價為520元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 18:11
根據FactSet最新調查，共17位分析師，對台光電(2383-TW)做出2024年EPS預估：中位數由26.86元上修至27.05元，其中最高估值29.2元，最低估值17.21元，預估目標價為520元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|2026年
|最高值
|29.2(29.2)
|35.03
|42.55
|最低值
|17.21(17.21)
|25.94
|30.69
|平均值
|26.46(26.41)
|30.3
|35.43
|中位數
|27.05(26.86)
|30.26
|34.73
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|60,760,970
|69,303,770
|79,387,010
|最低值
|50,340,000
|53,965,000
|64,717,000
|平均值
|57,776,460
|63,040,770
|71,807,100
|中位數
|58,160,500
|64,391,920
|71,099,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|16.35
|15.24
|16.5
|11.33
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|41,296,217
|38,672,549
|38,500,026
|27,200,786
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2383/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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