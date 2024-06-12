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鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至9.78元，預估目標價為157.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 18:11

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中磊(5388-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.89元下修至9.78元，其中最高估值13.38元，最低估值9.07元，預估目標價為157.5元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年
最高值13.38(13.38)12.51
最低值9.07(9.07)10.79
平均值10.17(10.23)11.65
中位數9.78(9.89)11.65

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年
最高值69,989,00077,528,000
最低值63,000,00073,523,000
平均值65,689,00075,525,500
中位數64,200,00075,525,500

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS9.177.573.443.66
營業收入
(單位：新台幣千元)		62,584,49364,573,72043,899,50836,096,281

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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