鉅亨速報 - Factset 最新調查：中磊(5388-TW)EPS預估下修至9.78元，預估目標價為157.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 18:11
根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中磊(5388-TW)做出2024年EPS預估：中位數由9.89元下修至9.78元，其中最高估值13.38元，最低估值9.07元，預估目標價為157.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2024年(前值)
|2025年
|最高值
|13.38(13.38)
|12.51
|最低值
|9.07(9.07)
|10.79
|平均值
|10.17(10.23)
|11.65
|中位數
|9.78(9.89)
|11.65
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2024年
|2025年
|最高值
|69,989,000
|77,528,000
|最低值
|63,000,000
|73,523,000
|平均值
|65,689,000
|75,525,500
|中位數
|64,200,000
|75,525,500
歷史獲利表現
|項目
|2023年
|2022年
|2021年
|2020年
|EPS
|9.17
|7.57
|3.44
|3.66
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|62,584,493
|64,573,720
|43,899,508
|36,096,281
詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/5388/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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