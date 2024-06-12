盤後速報 - 均豪(5443)下週(6月20日)除息1.2元，預估參考價57.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
均豪(5443-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(6月13日)收盤價58.70元計算，預估參考價為57.5元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
均豪(5443-TW)所屬產業為光電業，主要業務為顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。近5日股價上漲0.17%，櫃買市場加權指數上漲1.81%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|58.70
|1.2
|2.04%
|0.0
|2023/06/20
|34.05
|1.8
|5.29%
|0.0
|2022/07/26
|26.9
|1.5
|5.58%
|0.0
|2021/07/27
|42.8
|1.0
|2.34%
|0.0
|2020/07/24
|22.4
|1.5566
|6.95%
|0.0
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