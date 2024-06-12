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鉅亨速報

盤後速報 - 均豪(5443)下週(6月20日)除息1.2元，預估參考價57.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

均豪(5443-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(6月13日)收盤價58.70元計算，預估參考價為57.5元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.04%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

均豪(5443-TW)所屬產業為光電業，主要業務為顯示器製程設備與智動化整合系統之設計製造買賣業務。半導體製程暨檢測設備之設計製造買賣業務。自動光學檢測設備之設計製造買賣業務。近5日股價上漲0.17%，櫃買市場加權指數上漲1.81%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 58.70 1.2 2.04% 0.0
2023/06/20 34.05 1.8 5.29% 0.0
2022/07/26 26.9 1.5 5.58% 0.0
2021/07/27 42.8 1.0 2.34% 0.0
2020/07/24 22.4 1.5566 6.95% 0.0

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