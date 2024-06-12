盤後速報 - 致伸(4915)下週(6月20日)除息4元，預估參考價106.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
致伸(4915-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(6月13日)收盤價110.50元計算，預估參考價為106.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
致伸(4915-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件之設計開發、製造與銷售。非電腦週邊產品之設計開發、製造與銷售。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|110.50
|4.0
|3.62%
|0.0
|2023/07/04
|65.9
|3.90056
|5.92%
|0.0
|2022/06/23
|58.8
|3.1017
|5.28%
|0.0
|2021/08/09
|59.2
|3.0008
|5.07%
|0.0
|2020/07/20
|46.3
|2.4003
|5.18%
|0.0
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