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鉅亨速報

盤後速報 - 致伸(4915)下週(6月20日)除息4元，預估參考價106.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

致伸(4915-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(6月13日)收盤價110.50元計算，預估參考價為106.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

致伸(4915-TW)所屬產業為電子零組件業，主要業務為電子零組件之設計開發、製造與銷售。非電腦週邊產品之設計開發、製造與銷售。近5日股價上漲0%，集中市場加權指數上漲2.63%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 110.50 4.0 3.62% 0.0
2023/07/04 65.9 3.90056 5.92% 0.0
2022/06/23 58.8 3.1017 5.28% 0.0
2021/08/09 59.2 3.0008 5.07% 0.0
2020/07/20 46.3 2.4003 5.18% 0.0

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