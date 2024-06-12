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鉅亨速報

盤後速報 - 南寶(4766)下週(6月20日)除息15元，預估參考價343.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

南寶(4766-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利15元。

以今日(6月13日)收盤價358.00元計算，預估參考價為343.0元，息值合計為15.0元，股息殖利率4.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

南寶(4766-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為合成橡膠、合成樹脂及塑膠製造業。工業助劑製造業。塗料、油漆、染料及顏料製造業。近5日股價上漲5.11%，集中市場加權指數上漲2.63%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 358.00 15.0 4.19% 0.0
2023/06/21 176.5 10.0 5.67% 0.0
2022/08/04 135.5 6.0 4.43% 0.0
2021/08/05 152.5 7.0 4.59% 0.0
2020/08/04 138.0 6.0 4.35% 0.0

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