盤後速報 - 南寶(4766)下週(6月20日)除息15元，預估參考價343.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
南寶(4766-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利15元。
以今日(6月13日)收盤價358.00元計算，預估參考價為343.0元，息值合計為15.0元，股息殖利率4.19%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
南寶(4766-TW)所屬產業為化學工業，主要業務為合成橡膠、合成樹脂及塑膠製造業。工業助劑製造業。塗料、油漆、染料及顏料製造業。近5日股價上漲5.11%，集中市場加權指數上漲2.63%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|358.00
|15.0
|4.19%
|0.0
|2023/06/21
|176.5
|10.0
|5.67%
|0.0
|2022/08/04
|135.5
|6.0
|4.43%
|0.0
|2021/08/05
|152.5
|7.0
|4.59%
|0.0
|2020/08/04
|138.0
|6.0
|4.35%
|0.0
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