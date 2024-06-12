盤後速報 - 家登(3680)下週(6月20日)除息3.5元，預估參考價436.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05
家登(3680-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(6月13日)收盤價440.00元計算，預估參考價為436.5元，息值合計為3.5元，股息殖利率0.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）
家登(3680-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為光罩解決方案產品。晶圓解決方案產品。機台設備產品。近5日股價上漲4.3%，櫃買市場加權指數上漲1.81%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/20
|440.00
|3.5
|0.8%
|0.0
|2023/12/21
|373.5
|4.0074
|1.07%
|0.0
|2023/06/16
|406.0
|3.9437
|0.97%
|0.0
|2022/12/12
|270.0
|4.0
|1.48%
|0.0
|2022/06/16
|243.0
|1.9971
|0.82%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
上一篇
下一篇