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鉅亨速報

盤後速報 - 家登(3680)下週(6月20日)除息3.5元，預估參考價436.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-13 17:05

家登(3680-TW)下週(6月20日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(6月13日)收盤價440.00元計算，預估參考價為436.5元，息值合計為3.5元，股息殖利率0.8%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月13日)收盤價做計算，僅提供參考）

家登(3680-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為光罩解決方案產品。晶圓解決方案產品。機台設備產品。近5日股價上漲4.3%，櫃買市場加權指數上漲1.81%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/20 440.00 3.5 0.8% 0.0
2023/12/21 373.5 4.0074 1.07% 0.0
2023/06/16 406.0 3.9437 0.97% 0.0
2022/12/12 270.0 4.0 1.48% 0.0
2022/06/16 243.0 1.9971 0.82% 0.0

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