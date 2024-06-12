全聯、美廉社跟進蛋價調降 茶葉蛋10元銅板有找

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-13 15:02

隨著國內蛋價連續下跌，不少大型連鎖通路陸續宣布跟進反映，連鎖超市龍頭全聯今 (13) 日指出，全聯盒裝平價蛋預計明日起從 50 元降為 47 元，降幅約 6%，美廉社也表示，盒裝蛋今日起每盒調降 3 元。

全聯表示，因應近期蛋價調整，全聯盒裝平價蛋預計明日起自 50 元調降為 47 元，而茶葉蛋單顆僅 9 元，為通路最低價；另推出美味堂阿薩姆茶葉蛋原價單包 65 元 (6 入)，14 日至 17 日一次買兩包，特價只要 119 元，平均 1 顆僅 9.9 元。

美廉社也指出，盒裝蛋每盒調降 3 元，原價 1 盒 54 元，今日起調降至 51 元。

美廉社藉此擴大行銷活動，6 月 17 日至 19 日凡於指定日消費單筆滿 100 元，即可享中杯經典拿鐵搭配茶葉蛋 1 顆，組合價只要 30 元，較原價 55 元一口氣調降 25 元。