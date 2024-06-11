〈台幣〉觀望央行利率決策 狹幅震盪收升0.09分至32.386元

新台幣 今 (12) 日陷入狹幅震盪，升貶互見，高低價差僅 6.4 分，終場收在 32.386 元，升值 0.09 分，台北外匯經紀公司成交值 9.8 億美元，處交投觀望態勢，市場等待聯準會利率決策會議以及我國中央銀行明日將登場的第二季理監事會議利率決策。

新台幣今日以 32.39 元、升值 0.5 分開出後，升貶互見，最高來到 32.366 元，最低則見到 32.43 元，終場收在 32.386 元，升值 0.09 分，法人指出，接下來美國和我國央行的利率決策，將影響台北匯市走向，而目前一般預期，美國利率在本季將先按兵不動。