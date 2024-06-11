〈台幣〉觀望央行利率決策 狹幅震盪收升0.09分至32.386元
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-06-12 18:52
新台幣今 (12) 日陷入狹幅震盪，升貶互見，高低價差僅 6.4 分，終場收在 32.386 元，升值 0.09 分，台北外匯經紀公司成交值 9.8 億美元，處交投觀望態勢，市場等待聯準會利率決策會議以及我國中央銀行明日將登場的第二季理監事會議利率決策。
新台幣今日以 32.39 元、升值 0.5 分開出後，升貶互見，最高來到 32.366 元，最低則見到 32.43 元，終場收在 32.386 元，升值 0.09 分，法人指出，接下來美國和我國央行的利率決策，將影響台北匯市走向，而目前一般預期，美國利率在本季將先按兵不動。
美元指數最新報價升值約 0.1%，觀察主要亞幣，日元貶值達 0.15%，不過，韓元升值約 0.1%，星元、泰銖、港幣和台幣微升約 0.03% 左右。
統一投顧表示，隨著 Computex、WWDC 落幕，市場重新關注美國經濟數據，本周美國將公布 5 月消費者物價指數年增率，一般預估與 4 月持平，維持在 3.4%，上周美國非農就業報告意外強勁，市場關注，聯準會利率點陣圖是否透露 2025 年降息預期發生改變。
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