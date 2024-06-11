東聯互動6/13登興櫃 前4月EPS逾3元超越去年全年

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-12 18:20

專注耕耘跨境金融服務、高純度的科技金融業者東聯互動 (7738-TW)，將於明 (13) 日登錄興櫃，今年前 4 月自結每股稅後純益達 3.02 元，已超過去年全年的水準，展望未來，公司表示，隨著活躍用戶成長、東南亞持續拓展及新服務貢獻下，營運前景可期。

東聯互動具有科技業的高成長性，也兼具金融服務業的特許性，2022 年取得國內小額匯兌服務許可，致力於提供合法、安全、便捷的跨境金融服務。依循金管會的政策指引，服務範圍遍及台灣、印尼、越南、菲律賓及泰國等多個國家；與各國監理機關緊密互動，建立紮實的法遵機制，持續不斷強化 KYC/AML/ 防詐騙等 RegTech 智能數據系統。

東聯互動超過 1/4 的員工擁有國內外 (ex.ACAMS) 防治洗錢等專業證照，具備跨國科技金融服務的法令遵循與服務推展能力。在台灣活躍用戶累計超過 15% 的市佔率，2023 年總交易金額近新台幣 300 億元、交易超過 300 萬次。

東聯互動已開發出全球性的科技金融平台，獨到開發的跨境金融 SaaS 服務，已建立智能 AI 與國際 API 技術接軌，能快速接入各類金融服務的核心平台，如數位帳戶、eBanking、點到點送金服務、電子支付等相關金融工具。以科技金融、普惠金融、永續金融三大核心元素，在 2023 年獲國家發展委員會評選為台灣新創 NEXT BIG 最有潛力發展為獨角獸之科技金融行業代表。

東聯互動積極佈局科技金融市場，以科技能量發展 SaaS 平台並與金融機構緊密合作、嚴格遵循國際金融監理機關的法規與防治洗錢規範。目前已取得香港相關執照，具有經營香港跨境金融服務之資格，有先行者優勢，將透過台灣成功發展經驗持續佈局全球普惠金融市場。