新代科技每股153元登興櫃！前5月營收年增3成 全年審慎樂觀

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-06-12 18:18

工具機控制器大廠新代科技 (7750-TW) 將於 18 日登錄興櫃，登錄價 153 元。董事長蔡尤鏗表示，今年前 5 月營收已較去年同期成長逾 30%，全年展望審慎樂觀，預估年營收成長 15%，上看 92 億元，不過，6 月景氣出現下滑，後續市況持續觀察。新代科技積極多角化經營、布局海外市場，除了進駐南科、興建大陸蘇州二廠外，尤其看好馬來西亞及印度市場。

新代科技目前股本約 6.5 億元，18 日登錄興櫃後，預計 12 月底提出上市申請，並在 2025 年 4 至 6 月間掛牌，蔡尤鏗指出，接下來股本會持續增加，還有最後幾波的現金增資。

對於近年營運狀況，新代科技總監黃芳芷指出，2021 年集團營收攀高峰，將近 90 億元，2022 年上海因疫情嚴峻封城，當地營運大受衝擊，營收驟降至 72.65 億元，到了 2023 年開始顯著回升，來到 78.72 億元，事實上，大陸去年經濟復甦不如預期，但新代科技仍繳出亮麗成績單，營業毛利率更突破 4 成，稅後純益達 6.5 億元，年增 21.31%，每股純益 10.85 元。

蔡尤鏗表示，目前集團擁有約 1300 名員工，為何選擇面向資本市場，主要考量大環境變動越來越快，科技創新速度飛快，像是 IOT、5G、AI 等新應用竄起，新代科技很難單打獨鬥，希望未來能有更多資源、能見度，新代科技坐落於新竹科技重鎮，必須和台積電、聯發科、瑞昱等大廠搶人才，預期掛牌上市後，就能進一步取得充裕資金、吸引人才，為下一個五年計畫做好準備。

新代科技專注於「單機智慧」，服務對象橫跨車床、銑床、木工機、自動化專機、機械手臂、伺服產品、雷射產品等多種設備，同時針對工業 4.0 提供全面性的解決方案。

子公司聯達智能專注於「單元智慧」，提供工業用機器人單元系統或協作機器人單元系統，與中控解決方案，協助客戶打造智能化工廠。正鉑雷射則聚焦低碳化生產，預計發展雷射精微加工設備及藍光雷射智慧焊接系統。

黃芳芷表示，新代科技憑藉近 30 年來的強大技術研發實力，在台灣取得多項專利，成為台灣工具機控制器的領頭羊，並投入高精密控制器與自動化產品，與世界知名品牌 Fanuc、Siemens、Mitsubishi 並駕齊驅，成為全球智慧製造的重要企業之一，更㩦手台灣上、中、下游機械設備產業，揮軍進入虛實整合的智慧生產新領域。

對於今年營運展望，蔡尤鏗透露，根據去年底訂定的今年年度目標，希望營收達到 92 億元，主要以去年基礎成長 15% 來計算，對於全年展望抱持審慎樂觀態度。

媒體關注 ECFA 優惠關稅取消的影響，黃芳芷表示，原先有 7% 優惠，取消後確實會對蘇州廠造成影響，但取消關稅議題已經講了很多年，新代科技及早布局，將較為高端、重要的製造設備改放在台灣廠，強調根留台灣，每年也都持續降低成本，都在風險可控的範圍。

新代科技積極布局海外，目前已於 6 個國家設立子公司，其中，馬來西亞為亞洲營運處，為集團南向策略推展暨運營中心，協助拓展新代印度與東協子公司的商機，並輔導新代土耳其發展該國工具機市場。