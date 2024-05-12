東台Q1每股虧0.41元 布局半導體設備下半年有望報佳音

東台表示，全球景氣回升步調尚緩、企業資本支出態度仍偏審慎，加上子公司榮田精機登錄興櫃，東台持股比例降至 44.88%，不合併認列營收，因此，雖然有匯兌收益與業外收入 0.51 億元挹注，但仍不敵營收減少所致的本業虧損。