東台Q1每股虧0.41元 布局半導體設備下半年有望報佳音
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-05-12 10:30
東台精機 (4526-TW) 表示，由於全球景氣回升步調尚緩，因此近期積極拓展多元產業市場版圖，布局半導體設備零部件與半導體製程耗材加工產業，已與多家客戶洽談訂單，今年下半年可望有成果。
東台董事會通過 2024 年第 1 季財報，營收 13.23 億元，季減 30.8%、年減 23.8%，毛利率 15.2%，季減 1.2 個百分點、年減 7.4 個百分點，營業淨損 1.61 億元，稅後虧損 1.04 億元，每股虧 0.41 元。
東台表示，全球景氣回升步調尚緩、企業資本支出態度仍偏審慎，加上子公司榮田精機登錄興櫃，東台持股比例降至 44.88%，不合併認列營收，因此，雖然有匯兌收益與業外收入 0.51 億元挹注，但仍不敵營收減少所致的本業虧損。
東台 4 月營收為 4.21 億元，較上月減少 26%，年減 3.39%；累計前 4 月合併營收 17.44 億元，較去年同期減少 19.67%。公司表示，目前在手訂單累計約 30 億元。
產品應用表現，汽機車產業占營收 40%，航太業占 12%，能源業占 4%。市場面比重，台灣大陸地區占 48%，歐美地區占 30%，亞洲其他地區占 22%。
此外，東台將於 5 月 23 日在路科總部舉辦廠內展，除豐富技術研討會，並邀供應商夥伴共同參與，與客戶攜手轉型追求永續未來。
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