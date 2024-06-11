拉積盤再現?WWDC發效力!蘋果光次點亮?

鉅亨研報 2024-06-12 16:58

台股 12 日由蘋果概念股領軍衝高，再引導台股改寫歷史新高，台股盤中高達 22094.94 創新高，收盤報 22048.96 點創史高，大漲 256.84 或 1.18%、成交 445.48 億，其中台積電盤中最高 914 元，收盤報 909、上漲 26 或 2.94％，對大盤指數的貢獻達 200.6 點，可說是不可忽視的大功臣。

經濟部長郭智輝昨天上午至立法院經濟委員會備詢，針對「促動產業數位轉型與擴展產業發展」進行專題報告，會後受訪時表示台電估計電力需求會每年增加 2%，若加上 AI 發展需增，將提高至 3%。經過精準計算後，台灣電容量應該是夠的。

紡織股王儒鴻 12 日召開股東會，也是董事長洪海退休前最後一次主持股東會，會中洪海表示，目前市況比 5 月還樂觀，後續連 9 月換季營收都可望站穩 30 億元、全年無淡季。洪海進一步指出，目前許多品牌都在追貨，最大訂單已經進來了，在新舊客戶需求強勁下，訂單能見度最長半年，未來營收充滿期待。

英業達也在 12 日召開東，董事葉力誠指，持續看好車載市場，認為 2025 至 2026 年會有比較大幅度的成長，且目前針對車用的產線都已經備齊，後續將會積極填滿產能並持續擴產，預期營收會再成長。海外布局部分，英業達指出受到全球景氣不佳、客戶策略調整等影響，英業達近年積極在海外建第二生產基地，也逐漸成形當中, 包括在墨西哥、泰國、捷克等地廠。其中墨西哥、泰國的產線，預計今年第四季就會開始量產。

最後根據研究機構集邦 (TrendForce) 調查顯示，第一季全球前十大晶圓代工產值季減 4.3% 至 292 億美元。並且前五大的排名順序也出現改變，其中台積電穩居第一名，三星排名第二，第三名則在消費性庫存回補訂單及大陸國產化趨勢加乘由中芯國際耀升上來，第四名為聯電，第五名為格芯。其中台積電第一季智慧型手機、NB 等消費性備貨淡季，營收季減約 4.1%，收斂至 188.5 億美元。展望第二季雖然可能有智慧手機將重啟備貨，但集邦調查的結果，顯示第 1 季用戶端有超備情形，導致第 2 季產量表現可能不如預期。

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