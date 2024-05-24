在陸門市逾6300家！日連鎖超商Lawson宣佈7月24日下市 中國網友慌了

鉅亨網新聞中心 2024-05-24 11:41

日本連鎖超商羅森 (Lawson) 周四 (23 日) 宣佈，在 7 月召開臨時股東大會後，預計將於 7 月 24 日下市。消息一出，立即衝上中國熱搜榜第一位，因羅森在中國擁有 6300 多家門市，下市後是否影響中國業務引發重大關注。

不少網友表示很喜歡羅森，但也有不少網友解釋，收購不影響繼續營業，羅森北京地區的加盟熱線及門店工作人員則向《中國 21 世紀經濟報導》表示，暫時未接到業務暫停或關閉的相關通知。

根據中國連鎖經營協會 4 月 23 日發佈的《2023 中國便利商店 TOP100》榜單，美宜佳以 3 萬 3848 家門市居首，中石化易捷以 2 萬 8633 個居次、中石油崑崙好客則以 1 萬 9780 家位列第三，天福便利和羅森分別以 7208 家和 6330 家位列第四和第五。

根據羅森官網資訊，羅森 1939 年在美國俄亥俄州以「Mr. Lawson"s Milk Store」的形式成立，1975 年進入日本市場，作為專業的連鎖便利商店公司在日本全面展開業務。

1996 年，羅森以第一家外資連鎖便利商店企業進入中國市場，在上海開出首家店鋪，目前已深耕中國市場 28 年。

羅森中國總裁三宅示修日前在 2024 年 CCFA 新消費論壇上表示，目前羅森在中國 17 個省和直轄市都有據點，進入了 125 個城市。在銷售額方面，跟前一年相比也實現年增率 124% 的成長表現，2023 年中國羅森營業額（含稅）超過 142 億人民幣。

今年 2 月 6 日，日本電信業巨頭 KDDI 宣佈將對羅森展開要約收購，交易前羅森由三菱商事單獨控制，交易後三菱商事和 KDDI 將各自持有羅森一半股份，羅森將成爲兩家企業的權益法適用企業。日本羅森自 2000 年上市至今已 24 年。