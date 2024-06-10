振樺電今年AI相關營收比重衝3成 上修長期毛利率展望

鉅亨網記者彭昱文 台北 2024-06-11 19:34

工業電腦廠振樺電 (8114-TW) 今 (11) 日召開股東會，董事長鄭傑文表示，目前訂單能見度看到第三季底，今年不僅三大事業同步成長，AI 相關的營收占比也上看 3 成，同時，公司也上修長期毛利率目標。

鄭傑文表示，振樺電旗下瑞傳有出給美系 GPU 大廠的 AI 晶片檢測設備，是目前營收成長主要動能之一，加上高階醫療伺服器、智慧零售 KIOSK 都有一部分跟 AI 相關，預估今年 AI 相關營收佔集團營收比重約 3 成。

三大事業來看，振樺電說明，自助解決方案中，美系電商龍頭的線上購買線下退貨 BORIS 機台，在美國市場布建完畢後，開始導入英國市場，數量估不低於美國；線上線下解決方案 (O2O Solutions) 在首季接單回溫後，需求也持續回穩。

而工控市場雖然還是比較保守，但先前資料中心解決方案的客戶因併購遞延導致遞延的訂單，可望於第四季起開始出貨，將挹注業績表現，整體而言，公司認為，今年三大事業成長態勢不變。

在毛利率方面，鄭傑文表示，第一季毛利率衝上 43%，雖然不認為是健康的表現，但預估短期會維持在 4 成，原本長期毛利率目標在 36-38%，現在可望朝 38-40% 邁進，上修 2 個百分點。

而在今年股東會上，鄭傑文也提出振樺電新商業模式「軟體定義智能設備」(Software-Defined Appliance, SDA) 做說明，他表示，SDA 是針對品牌及專案基礎上進化之商業模式，提供軟硬整合場景解決方案。