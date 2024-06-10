盤後速報 - 弘凱(5244)下週(6月18日)除息1.2元，預估參考價44.85元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
弘凱(5244-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。
以今日(6月11日)收盤價46.05元計算，預估參考價為44.85元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
弘凱(5244-TW)所屬產業為光電業，主要業務為可見光及不可見光LED光電整合元件封裝製造。LED照明需求及設計應用開發。近5日股價下跌0.21%，集中市場加權指數上漲1.49%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|46.05
|1.2
|2.61%
|0.0
|2023/06/12
|32.3
|1.5
|4.64%
|0.0
|2022/06/24
|35.5
|3.0
|8.45%
|0.0
|2021/08/30
|51.8
|2.0
|3.86%
|0.0
|2020/06/24
|17.0
|1.5
|8.82%
|0.0
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