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鉅亨速報

盤後速報 - 弘凱(5244)下週(6月18日)除息1.2元，預估參考價44.85元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

弘凱(5244-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.2元。

以今日(6月11日)收盤價46.05元計算，預估參考價為44.85元，息值合計為1.2元，股息殖利率2.61%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

弘凱(5244-TW)所屬產業為光電業，主要業務為可見光及不可見光LED光電整合元件封裝製造。LED照明需求及設計應用開發。近5日股價下跌0.21%，集中市場加權指數上漲1.49%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 46.05 1.2 2.61% 0.0
2023/06/12 32.3 1.5 4.64% 0.0
2022/06/24 35.5 3.0 8.45% 0.0
2021/08/30 51.8 2.0 3.86% 0.0
2020/06/24 17.0 1.5 8.82% 0.0

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