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鉅亨速報

盤後速報 - 隆大(5519)下週(6月18日)除息2.2元，預估參考價50.1元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

隆大(5519-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。

以今日(6月11日)收盤價52.30元計算，預估參考價為50.1元，息值合計為2.2元，股息殖利率4.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

隆大(5519-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅、大樓及工業廠房開發租售業。營造業、投資興建公共建設業。不動產租賃業。近5日股價上漲9.17%，集中市場加權指數上漲1.49%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 52.30 2.2 4.21% 0.0
2023/07/13 25.05 2.1 8.38% 0.0
2022/08/08 22.65 2.0 8.83% 0.0
2021/08/30 22.5 1.8 8.0% 0.0
2020/09/07 17.1 1.35 7.89% 0.0

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