盤後速報 - 隆大(5519)下週(6月18日)除息2.2元，預估參考價50.1元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
隆大(5519-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利2.2元。
以今日(6月11日)收盤價52.30元計算，預估參考價為50.1元，息值合計為2.2元，股息殖利率4.21%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
隆大(5519-TW)所屬產業為建材營造業，主要業務為住宅、大樓及工業廠房開發租售業。營造業、投資興建公共建設業。不動產租賃業。近5日股價上漲9.17%，集中市場加權指數上漲1.49%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|52.30
|2.2
|4.21%
|0.0
|2023/07/13
|25.05
|2.1
|8.38%
|0.0
|2022/08/08
|22.65
|2.0
|8.83%
|0.0
|2021/08/30
|22.5
|1.8
|8.0%
|0.0
|2020/09/07
|17.1
|1.35
|7.89%
|0.0
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