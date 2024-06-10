盤後速報 - 傳奇(4994)下週(6月18日)除息4元，預估參考價129.5元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
傳奇(4994-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。
以今日(6月11日)收盤價133.50元計算，預估參考價為129.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
傳奇(4994-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為電子資訊供應服務業。資訊處理服務業、資訊軟體服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲2.69%，集中市場加權指數上漲1.49%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|133.50
|4.0
|3.0%
|0.0
|2023/06/16
|45.7
|0.5
|1.09%
|0.0
|2022/07/12
|40.8
|1.5
|3.68%
|0.0
|2021/08/11
|58.6
|3.0
|5.12%
|0.0
|2020/07/03
|74.5
|1.0
|1.34%
|0.0
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