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鉅亨速報

盤後速報 - 傳奇(4994)下週(6月18日)除息4元，預估參考價129.5元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

傳奇(4994-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利4元。

以今日(6月11日)收盤價133.50元計算，預估參考價為129.5元，息值合計為4.0元，股息殖利率3.0%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

傳奇(4994-TW)所屬產業為資訊服務業，主要業務為電子資訊供應服務業。資訊處理服務業、資訊軟體服務業。除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。近5日股價上漲2.69%，集中市場加權指數上漲1.49%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 133.50 4.0 3.0% 0.0
2023/06/16 45.7 0.5 1.09% 0.0
2022/07/12 40.8 1.5 3.68% 0.0
2021/08/11 58.6 3.0 5.12% 0.0
2020/07/03 74.5 1.0 1.34% 0.0

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