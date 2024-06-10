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鉅亨速報

盤後速報 - 台產(2832)下週(6月18日)除息1.3元，預估參考價26.95元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

台產(2832-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。

以今日(6月11日)收盤價28.25元計算，預估參考價為26.95元，息值合計為1.3元，股息殖利率4.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

台產(2832-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為產物保險。近5日股價上漲0.71%，集中市場加權指數上漲1.49%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 28.25 1.3 4.6% 0.0
2023/07/05 23.0 1.0 4.35% 0.0
2022/04/08 20.85 0.75 3.6% 0.0
2021/06/18 21.7 1.1 5.07% 0.0
2020/06/12 20.5 1.0 4.88% 0.0

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