盤後速報 - 台產(2832)下週(6月18日)除息1.3元，預估參考價26.95元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
台產(2832-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.3元。
以今日(6月11日)收盤價28.25元計算，預估參考價為26.95元，息值合計為1.3元，股息殖利率4.6%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
台產(2832-TW)所屬產業為金融保險業，主要業務為產物保險。近5日股價上漲0.71%，集中市場加權指數上漲1.49%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|28.25
|1.3
|4.6%
|0.0
|2023/07/05
|23.0
|1.0
|4.35%
|0.0
|2022/04/08
|20.85
|0.75
|3.6%
|0.0
|2021/06/18
|21.7
|1.1
|5.07%
|0.0
|2020/06/12
|20.5
|1.0
|4.88%
|0.0
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