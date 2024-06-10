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鉅亨速報

盤後速報 - 美食-KY(2723)下週(6月18日)除息3.5元，預估參考價87.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

美食-KY(2723-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。

以今日(6月11日)收盤價90.50元計算，預估參考價為87.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

美食-KY(2723-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為咖啡飲料及烘培產品製造販售。近5日股價上漲1.1%，集中市場加權指數上漲1.49%，股價波動與大盤表現同步。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 90.50 3.5 3.87% 0.0
2023/06/16 154.0 2.5 1.62% 0.0
2022/06/20 105.0 5.0 4.76% 0.0
2021/07/27 157.5 4.0 2.54% 0.0
2020/06/22 104.0 3.0 2.88% 0.0

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