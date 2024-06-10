盤後速報 - 美食-KY(2723)下週(6月18日)除息3.5元，預估參考價87.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
美食-KY(2723-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利3.5元。
以今日(6月11日)收盤價90.50元計算，預估參考價為87.0元，息值合計為3.5元，股息殖利率3.87%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
美食-KY(2723-TW)所屬產業為觀光餐旅，主要業務為咖啡飲料及烘培產品製造販售。近5日股價上漲1.1%，集中市場加權指數上漲1.49%，股價波動與大盤表現同步。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|90.50
|3.5
|3.87%
|0.0
|2023/06/16
|154.0
|2.5
|1.62%
|0.0
|2022/06/20
|105.0
|5.0
|4.76%
|0.0
|2021/07/27
|157.5
|4.0
|2.54%
|0.0
|2020/06/22
|104.0
|3.0
|2.88%
|0.0
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