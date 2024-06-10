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鉅亨速報

盤後速報 - 進階(3118)下週(6月18日)除息1.7元，預估參考價34.9元

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05

進階(3118-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.7元。

以今日(6月11日)收盤價36.60元計算，預估參考價為34.9元，息值合計為1.7元，股息殖利率4.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）

進階(3118-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物醫學相關產品代理。臨床前試驗服務。近5日股價上漲3.63%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/18 36.60 1.7 4.64% 0.0
2023/06/15 31.9 1.7 5.33% 0.0
2022/06/17 30.25 1.9 6.28% 0.0
2021/07/26 31.75 1.6 5.04% 0.0
2020/06/16 36.3 1.3 3.58% 0.0

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