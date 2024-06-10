盤後速報 - 進階(3118)下週(6月18日)除息1.7元，預估參考價34.9元
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:05
進階(3118-TW)下週(6月18日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.7元。
以今日(6月11日)收盤價36.60元計算，預估參考價為34.9元，息值合計為1.7元，股息殖利率4.64%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月11日)收盤價做計算，僅提供參考）
進階(3118-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為生物醫學相關產品代理。臨床前試驗服務。近5日股價上漲3.63%，櫃買市場加權指數上漲0.35%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/18
|36.60
|1.7
|4.64%
|0.0
|2023/06/15
|31.9
|1.7
|5.33%
|0.0
|2022/06/17
|30.25
|1.9
|6.28%
|0.0
|2021/07/26
|31.75
|1.6
|5.04%
|0.0
|2020/06/16
|36.3
|1.3
|3.58%
|0.0
最新相關新聞
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇