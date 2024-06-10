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鉅亨速報

營收速報 - 萬海(2615)5月營收114.54億元年增率高達40.14％

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 16:15

萬海(2615-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣114.54億元，年增率40.14%，月增率13.31%。

今年1-5月累計營收為491.79億元，累計年增率17.48%。

最新價為88.2元，近5日股價上漲17.32%，相關航 運 業上漲5.01%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3250 張
  • 外資買賣超：+2163 張
  • 投信買賣超：-966 張
  • 自營商買賣超：+2053 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 114.54億 40% 13%
24/4 101.08億 24% 6%
24/3 95.01億 9% 7%
24/2 88.64億 21% -4%
24/1 92.52億 -3% 11%
23/12 83.56億 -28% -3%

萬海(2615-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業。船舶及其零件零售業、貨櫃集散站經營業、船舶及貨櫃出租業。船舶貨物裝卸承攬業、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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