營收速報 - 萬海(2615)5月營收114.54億元年增率高達40.14％
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 16:15
今年1-5月累計營收為491.79億元，累計年增率17.48%。
最新價為88.2元，近5日股價上漲17.32%，相關航 運 業上漲5.01%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3250 張
- 外資買賣超：+2163 張
- 投信買賣超：-966 張
- 自營商買賣超：+2053 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|114.54億
|40%
|13%
|24/4
|101.08億
|24%
|6%
|24/3
|95.01億
|9%
|7%
|24/2
|88.64億
|21%
|-4%
|24/1
|92.52億
|-3%
|11%
|23/12
|83.56億
|-28%
|-3%
萬海(2615-TW) 所屬產業為航運業，主要業務為船舶運送業、船務代理業、其他批發業零售業、船舶及其零件批發業。船舶及其零件零售業、貨櫃集散站經營業、船舶及貨櫃出租業。船舶貨物裝卸承攬業、除許可業務外得經營法令非禁止或限制之業務。
最新相關新聞
註：數據僅供參考，不作為投資建議。
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
相關權證
鉅亨贏指標了解更多
上一篇
下一篇