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鉅亨速報

營收速報 - 合機(1618)5月營收4.40億元年增率高達87.66％

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 16:15


合機(1618-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣4.40億元，年增率87.66%，月增率78.64%。

今年1-5月累計營收為16.79億元，累計年增率22.44%。

最新價為55.5元，近5日股價上漲14.29%，相關電器電纜上漲3.36%，股價漲幅表現優於產業指數。

近5日籌碼


  • 三大法人合計買賣超：+818 張
  • 外資買賣超：+796 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+22 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 4.40億 88% 79%
24/4 2.47億 -25% -54%
24/3 5.41億 24% 178%
24/2 1.94億 -12% -25%
24/1 2.57億 69% -24%
23/12 3.36億 100% -57%

合機(1618-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為電線電纜、金屬之製造、加工、銷售。電機、電氣器材及絕緣體材料之製造、加工、銷售。前項各業務之進出口貿易、代理及經銷。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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