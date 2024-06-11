營收速報 - 合機(1618)5月營收4.40億元年增率高達87.66％
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 16:15
今年1-5月累計營收為16.79億元，累計年增率22.44%。
最新價為55.5元，近5日股價上漲14.29%，相關電器電纜上漲3.36%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+818 張
- 外資買賣超：+796 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+22 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|4.40億
|88%
|79%
|24/4
|2.47億
|-25%
|-54%
|24/3
|5.41億
|24%
|178%
|24/2
|1.94億
|-12%
|-25%
|24/1
|2.57億
|69%
|-24%
|23/12
|3.36億
|100%
|-57%
合機(1618-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為電線電纜、金屬之製造、加工、銷售。電機、電氣器材及絕緣體材料之製造、加工、銷售。前項各業務之進出口貿易、代理及經銷。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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