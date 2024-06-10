營收速報 - 榮星(1617)5月營收3.05億元年增率高達38.89％
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 14:15
今年1-5月累計營收為12.89億元，累計年增率15.36%。
最新價為26.7元，近5日股價上漲9.71%，相關電器電纜上漲3.36%，股價漲幅表現優於產業指數。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-44 張
- 外資買賣超：-45 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|3.05億
|39%
|3%
|24/4
|2.97億
|39%
|13%
|24/3
|2.63億
|-3%
|64%
|24/2
|1.61億
|-38%
|-39%
|24/1
|2.63億
|74%
|9%
|23/12
|2.42億
|-15%
|2%
榮星(1617-TW) 所屬產業為電器電纜，主要業務為漆包線、鍍錫銅線、電子線、偏向軛、馳返變壓器、消磁線圈、線圈。一般進出口貿易業務(許可業務除外)。代理國內外有關產品之經銷、投標及報價業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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