營收速報 - 冠西電(2466)5月營收1.27億元年增率高達90.89％
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 18:15
今年1-5月累計營收為3.14億元，累計年增率-1.24%。
最新價為37.05元，近5日股價下跌-1.59%，相關光 電 業上漲1.39%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-13 張
- 外資買賣超：0 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-13 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|1.27億
|91%
|114%
|24/4
|5,914萬
|-39%
|32%
|24/3
|4,482萬
|-35%
|56%
|24/2
|2,881萬
|-39%
|-48%
|24/1
|5,501萬
|41%
|41%
|23/12
|3,912萬
|-38%
|-19%
冠西電(2466-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光電繼電器、光耦合器、磁簧繼電器、磁簧感應器、固態繼電器。、精密電容器等電子零組件製造買賣。發電、輸電、配電機械工程。前各項有關進出口貿易業務。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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