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鉅亨速報

營收速報 - 冠西電(2466)5月營收1.27億元年增率高達90.89％

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 18:15

冠西電(2466-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣1.27億元，年增率90.89%，月增率113.94%。

今年1-5月累計營收為3.14億元，累計年增率-1.24%。

最新價為37.05元，近5日股價下跌-1.59%，相關光 電 業上漲1.39%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-13 張
  • 外資買賣超：0 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-13 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 1.27億 91% 114%
24/4 5,914萬 -39% 32%
24/3 4,482萬 -35% 56%
24/2 2,881萬 -39% -48%
24/1 5,501萬 41% 41%
23/12 3,912萬 -38% -19%

冠西電(2466-TW) 所屬產業為光電業，主要業務為光電繼電器、光耦合器、磁簧繼電器、磁簧感應器、固態繼電器。、精密電容器等電子零組件製造買賣。發電、輸電、配電機械工程。前各項有關進出口貿易業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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