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鉅亨速報

營收速報 - 國統(8936)5月營收4.85億元年增率高達44.36％

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 15:15

國統(8936-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣4.85億元，年增率44.36%，月增率32.52%。

今年1-5月累計營收為19.97億元，累計年增率41.23%。

最新價為72.3元，近5日股價下跌-6.25%，相關其他類指數下跌-0.44%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2775 張
  • 外資買賣超：+2845 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-70 張

近6個月營收一覽

月份 月營收 年增率 月增率
24/5 4.85億 44% 33%
24/4 3.66億 16% -16%
24/3 4.35億 25% 66%
24/2 2.61億 61% -42%
24/1 4.50億 79% -13%
23/12 5.17億 56% 24%

國統(8936-TW) 所屬產業為其他業，主要業務為預力混凝土管及各種水泥製品、預拌混凝土製造買賣。前項有關水泥製品之自來水管承裝業務。有關自來水管之零件,鋼管包覆及另件包覆等製造買賣及承裝業務。

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註：數據僅供參考，不作為投資建議。

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