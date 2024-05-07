光罩業外收穫豐 Q1 EPS 3.16元創歷史次高

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-05-07 17:19

台灣光罩 (2338-TW) 今 (7) 日公告第一季財報，受轉投資公司與自身折舊金額增加影響，本業呈現小幅虧損，但受惠業外評價利益貢獻，單季獲利大增，稅後純益 6.74 億元，季增 371.33%，年增 224.04%，每股稅後純益 3.16 元，創下歷史次高。

光罩第一季營收 18.5 億元，季減 1.71%，年增 18.32%，毛利率 17.85%，季減 5.41 個百分點，年減 9.46%，營益率 - 0.84%，較前季與去年同期轉負，稅後純益 6.74 億元，季增 371.33%，年增 224.04%，每股稅後純益 3.16 元。

光罩第一季受轉投資公司及開始提列新設備的折舊費用，影響毛利率低於過去水準，但預期隨著新設備開始生產高產值的先進製程產品，毛利率可望在未來幾季獲得改善。

展望後市，光罩持續擴充高階光罩產能，並積極投入創新技術。去年 12 吋高階光罩的營收占比將近 30%，今年在新擴充的高階產能助益下，預計 12 吋高階光罩銷售比重將會持續提升。

此外，台灣光罩近年投入大量研發資源於創新技術，特別是高能雷射銲接鋼構專案也開始進入生產階段。由於該創新技術相較於傳統鋼構銲接可望減少 80% 的用電量，對於需要減少建築碳足跡的半導體科技廠房來說，將會是未來建廠不可或缺的綠色建材。