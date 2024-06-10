蘋果將ChatGPT和更多AI引入設備 但華爾街反應冷淡

鉅亨網新聞中心 2024-06-11 17:50

蘋果 (AAPL-US) 周一 (10 日) 公布了期待已久的人工智慧策略，將其新的「Apple Intelligence」技術整合到包括 Siri 在內的應用程式套件中，並將 OpenAI 的聊天機器人 ChatGPT 引入其設備。

在蘋果年度開發者大會上長達近兩個小時的演講中，包括執行長庫克 (Tim Cook) 在內的高層，大力宣傳了語音助理 Siri 如何與訊息、電子郵件、日曆以及第三方應用程式進行互動。 Siri 將能夠寫電子郵件，並改變語氣以適應場合。

這家 iPhone 製造商長期以來以關注用戶安全而聞名，它還表示計畫經由將隱私置於其功能的「核心」，從而將自己與競爭對手微軟 (MSFT-US) 和 Google(GOOGL-US) 區分開來。

但華爾街對這次活動反應冷淡，蘋果股價周一收盤下跌近 2%。

Forrester 分析師 Dipanjan Chatterjee 表示，Apple Intelligence 確實會以小而有意義的方式取悅用戶，它使 Apple 與同行處於同一水位，但無法因此領先。

蘋果仍然高度依賴 iPhone 的銷售，一些分析師表示，新的人工智慧功能帶來的任何提振，不太可能在短期內實現。