鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oceaneering International, Inc.(OII-US)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為24.00元。
鉅亨網新聞中心 2024-06-11 08:12
根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Oceaneering International, Inc.(OII-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.33元下修至1.3元，其中最高估值1.38元，最低估值1.22元，預估目標價為24.00元。
※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」
市場預估EPS
|預估值
|2024年
|2025年
|2026年
|最高值
|1.38(1.43)
|1.82
|1.87
|最低值
|1.22(1.22)
|1.55
|1.87
|平均值
|1.31(1.33)
|1.68
|1.87
|中位數
|1.3(1.33)
|1.69
|1.87
市場預估營收
|預估值
|2024年
|2025年
|最高值
|26.31億
|29.11億
|最低值
|25.76億
|28.13億
|平均值
|26.09億
|28.61億
|中位數
|26.14億
|28.60億
歷史獲利表現
|項目
|2019年
|2020年
|2021年
|2022年
|2023年
|EPS
|-3.52
|-5.01
|-0.49
|0.26
|0.95
|營業收入
|20.48億
|18.28億
|18.69億
|20.66億
|24.25億
詳細資訊請看美股內頁：
Oceaneering International, Inc.(OII-US)
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。
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