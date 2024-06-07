search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：Oceaneering International, Inc.(OII-US)EPS預估下修至1.3元，預估目標價為24.00元。

鉅亨網新聞中心 2024-06-09 08:12

根據FactSet最新調查，共5位分析師，對Oceaneering International, Inc.(OII-US)做出2024年EPS預估：中位數由1.33元下修至1.3元，其中最高估值1.38元，最低估值1.22元，預估目標價為24.00元。

※本篇提及EPS與營收的單位均為「美元」

市場預估EPS

預估值2024年2025年2026年
最高值1.38(1.43)1.821.87
最低值1.22(1.22)1.551.87
平均值1.31(1.33)1.681.87
中位數1.3(1.33)1.691.87

市場預估營收

預估值2024年2025年
最高值26.31億29.11億
最低值25.76億28.13億
平均值26.09億28.61億
中位數26.14億28.60億

歷史獲利表現

項目2019年2020年2021年2022年2023年
EPS-3.52-5.01-0.490.260.95
營業收入20.48億18.28億18.69億20.66億24.25億

詳細資訊請看美股內頁：
Oceaneering International, Inc.(OII-US)

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

美股市場預估EPSOII

相關行情
台股首頁我要存股

Oceaneering International, Inc.20.86-0.95%




Empty