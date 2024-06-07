營收速報 - 富宇(4907)5月營收6.23億元年增率高達999999.99％
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:15
富宇(4907-TW)今天公告2024年5月營收為新台幣6.23億元，年增率999999.99%，月增率-67.63%。
今年1-5月累計營收為27.58億元，累計年增率5065.54%。
最新價為75元，近5日股價上漲3.45%，相關建材營造股價指數上漲4.76%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-18 張
- 外資買賣超：-18 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
近6個月營收一覽
|月份
|月營收
|年增率
|月增率
|24/5
|6.23億
|0%
|-68%
|24/4
|19.26億
|3521%
|1435%
|24/3
|1.25億
|236600%
|199%
|24/2
|4,197萬
|77628%
|0%
|24/1
|4,182萬
|78808%
|-67%
|23/12
|1.29億
|-4%
|-94%
富宇(4907-TW) 所屬產業為建材營造業，主要業務為委託營造廠商興建商業大樓及國民住宅出租、出售業務。有關建材、裝潢材料及建設機械之買賣及進出口業務等。
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註：數據僅供參考，不作為投資建議。
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