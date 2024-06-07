search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：中鋼(2002-TW)EPS預估上修至0.52元，預估目標價為28元

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 12:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對中鋼(2002-TW)做出2024年EPS預估：中位數由0.46元上修至0.52元，其中最高估值0.72元，最低估值0.3元，預估目標價為28元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值0.72(0.72)1.241.52
最低值0.3(0.3)0.451.52
平均值0.49(0.48)0.781.52
中位數0.52(0.46)0.641.52

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值382,541,000409,796,000393,299,200
最低值364,756,000359,915,460393,299,200
平均值376,304,620385,881,960393,299,200
中位數378,436,540390,168,150393,299,200

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS0.111.154.020.05
營業收入
(單位：新台幣千元)		363,326,498449,567,488468,327,501314,783,301

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2002/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情
台股首頁我要存股

中鋼23.70.85%
美元/台幣32.25-0.09%

相關權證

中鋼法興 槓桿8.92




Empty