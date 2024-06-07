search icon
menu-icon
anue logo
澳洲房產鉅亨號鉅亨買幣
search icon
鉅亨速報

鉅亨速報 - Factset 最新調查：第一金(2892-TW)EPS預估下修至1.7元，預估目標價為29.25元

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 12:10

根據FactSet最新調查，共7位分析師，對第一金(2892-TW)做出2024年EPS預估：中位數由1.72元下修至1.7元，其中最高估值1.87元，最低估值1.51元，預估目標價為29.25元。

市場預估EPS

預估值2024年(前值)2025年2026年
最高值1.87(1.87)1.931.42
最低值1.51(1.51)1.41.42
平均值1.7(1.7)1.671.42
中位數1.7(1.72)1.71.42

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		2024年2025年2026年
最高值69,337,00071,149,00065,159,000
最低值60,078,00056,633,00065,159,000
平均值63,117,42062,643,65065,159,000
中位數61,283,10061,449,25065,159,000

歷史獲利表現

項目2023年2022年2021年2020年
EPS1.651.561.521.31
營業收入
(單位：新台幣千元)		67,255,13267,756,39462,604,42959,568,228

詳細資訊請看台股內頁：
https://www.cnyes.com/twstock/2892/financials/ratios

最新相關新聞

資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

文章標籤

台股市場預估eps

相關行情
台股首頁我要存股

第一金27.81.09%
美元/台幣32.25-0.09%




Empty