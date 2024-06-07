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鉅亨速報

盤後速報 - 東生華(8432)下週(6月17日)除息1.28元，預估參考價65.02元

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05

東生華(8432-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.28元。

以今日(6月7日)收盤價66.30元計算，預估參考價為65.02元，息值合計為1.28元，股息殖利率1.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

東生華(8432-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥批發零售業。近5日股價上漲6.25%，櫃買市場加權指數上漲1.37%，股價漲幅表現優於大盤。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/17 66.30 1.28 1.93% 0.0
2023/06/15 45.9 1.6 3.49% 0.0
2022/06/13 42.9 1.5 3.5% 0.0
2021/09/07 40.5 1.8 4.44% 0.0
2020/06/17 67.8 1.8 2.65% 0.0

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