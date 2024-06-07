盤後速報 - 東生華(8432)下週(6月17日)除息1.28元，預估參考價65.02元
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05
東生華(8432-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利1.28元。
以今日(6月7日)收盤價66.30元計算，預估參考價為65.02元，息值合計為1.28元，股息殖利率1.93%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
東生華(8432-TW)所屬產業為生技醫療業，主要業務為西藥批發零售業。近5日股價上漲6.25%，櫃買市場加權指數上漲1.37%，股價漲幅表現優於大盤。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/17
|66.30
|1.28
|1.93%
|0.0
|2023/06/15
|45.9
|1.6
|3.49%
|0.0
|2022/06/13
|42.9
|1.5
|3.5%
|0.0
|2021/09/07
|40.5
|1.8
|4.44%
|0.0
|2020/06/17
|67.8
|1.8
|2.65%
|0.0
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