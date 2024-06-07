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鉅亨速報

盤後速報 - 牧德(3563)下週(6月17日)除息6元，預估參考價365.0元

鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05

牧德(3563-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。

以今日(6月7日)收盤價371.00元計算，預估參考價為365.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率1.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）

牧德(3563-TW)所屬產業為光電業，主要業務為非接觸式機械視覺檢測系統設備。近5日股價下跌0.93%，集中市場加權指數上漲3.23%，短期股價無明顯表現。

歷史股利發放

除權息日 除權息前股價 現金股利 (元/股) 現金殖利率 股票股利 (元/百股)
2024/06/17 371.00 6.0 1.62% 0.0
2023/11/20 198.5 1.0 0.5% 0.0
2023/06/07 215.5 8.0 3.71% 0.0
2022/11/22 133.5 2.0 1.5% 0.0
2022/06/14 183.0 10.0 5.46% 0.0

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