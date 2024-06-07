盤後速報 - 牧德(3563)下週(6月17日)除息6元，預估參考價365.0元
鉅亨網新聞中心 2024-06-10 17:05
牧德(3563-TW)下週(6月17日)將進行除息交易，其中每股配發現金股利6元。
以今日(6月7日)收盤價371.00元計算，預估參考價為365.0元，息值合計為6.0元，股息殖利率1.62%。（註：預估參考價等資訊，皆以(6月7日)收盤價做計算，僅提供參考）
牧德(3563-TW)所屬產業為光電業，主要業務為非接觸式機械視覺檢測系統設備。近5日股價下跌0.93%，集中市場加權指數上漲3.23%，短期股價無明顯表現。
歷史股利發放
|除權息日
|除權息前股價
|現金股利 (元/股)
|現金殖利率
|股票股利 (元/百股)
|2024/06/17
|371.00
|6.0
|1.62%
|0.0
|2023/11/20
|198.5
|1.0
|0.5%
|0.0
|2023/06/07
|215.5
|8.0
|3.71%
|0.0
|2022/11/22
|133.5
|2.0
|1.5%
|0.0
|2022/06/14
|183.0
|10.0
|5.46%
|0.0
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