鉅亨買幣速報 - 比特幣(BTC)24小時成交量超過5.74億美元，Highstreet(HIGH)24小時漲幅達27.3%

鉅亨網新聞中心 2024-06-09 17:15

24小時漲幅：Highstreet(HIGH)24小時漲幅27.3%；Wing Token(WING)24小時漲幅17.2%；Notcoin(NOT)24小時漲幅12.8%。

24小時跌幅：LeverFi(LEVER)24小時跌幅8.16%；BinaryX(BNX)24小時跌幅7.56%；Bluzelle(BLZ)24小時跌幅4.59%。

近一週漲幅：波幣(WAVES)近一週漲幅41%；嫩模幣(OMG)近一週漲幅38.3%；Highstreet(HIGH)近一週漲幅32%。